Ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους πιλότους σε αεροπορικές επιδείξεις, ο Σμήναρχος Oleksandr Oksanchenko δεν θα ξαναδώσει άλλη παράσταση στα πηδάλια του αγαπημένου του Su-27.

O “Grey Wolf” όπως ήταν γνωστός στους χιλιάδες φανατικούς φίλους του σε όλο τον κόσμο, καταρρίφθηκε στον ουρανό της Ουκρανίας, πιθανότατα από πύραυλο S400 σε πτήση κοντά στο Κίεβο.

Pilot Oleksandr Oksanchenko killed in an air battle while distracting #Russia‘s aviation.

The pilot of #Ukraine‘s Air Force 831st tactical aviation brigade received the title of Hero of 🇺🇦 Order of Gold Star. Posthumously. RIP pic.twitter.com/pJeCHtIoMZ — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) March 1, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Oksanchenko απογειώθηκε για να σταματήσει τα ρωσικά αεροπλάνα στην πρώτη φάση της εισβολής, όταν προσπαθούσαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο Antonov.

O Oksanchenko υπήρξε πιλότος του Su-27 της Ουκρανικής Αεροπορίας που συμμετείχε σε δεκάδες επιδείξεις σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας άφωνους τους θεατές με τους απίστευτους χειρισμούς του και τις εκπληκτικές φιγούρες που έκανε.

Ήταν πάντα η ατραξιόν των μεγάλων επιδείξεων σε όλο τον κόσμο, και παρέμεινε σε υπηρεσία, ως σύμβουλος, ακόμα και μετά το 2018 όταν αποστρατεύθηκε.

I was lucky enough to see Oleksandr Oksanchenko’s performance at Czech International Air Fest way back in 2016. Unbelievable pilot. He will not be forgotten. pic.twitter.com/KdHC6UPbcJ — Lukáš Cohorna (@LukasCohorna) March 1, 2022

Τελικά δεν τα κατάφερε να επιβιώσει από αυτή την δυσάρεστη κατάσταση που βιώνει η χώρα του, προτιμώντας να υπερασπιστεί την πατρίδα του, δίνοντας την τελευταία του “παράσταση” μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες που προσπαθούσαν να τον καταγράψουν στα παράτολμα ακροβατικά του.

O πιλότος τιμήθηκε ήδη με τον τίτλο του “Ήρωα της Ουκρανίας” από τον πρόεδρο της χώρας Volodymyr Zelenskyy.