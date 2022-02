Την κατάρριψη ενός ρωσικού πολεμικού μαχητικού αεροσκάφους κοντά στο Τσερκάσι, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη δεύτερη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το στιγμιότυπο. Σύμφωνα με την ertnews.gr ο Ρώσος πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί, με τον ουκρανικό στρατό να προσπαθεί να τον εντοπίσει και συλλάβει.

Νωρίτερα, το Κίεβο είχε συνταράξει μία άλλη έκρηξη που προκλήθηκε από την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών από τις αντιαεροπορικές δυνάμεις της Ουκρανίας.

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 25, 2022