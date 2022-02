Την φωτιά ότι «απολύθηκε» ο αργηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας άναψε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος, απόστρατος στρατιωτικός με ένα tweet, στο οποίο μιλούσε για πληροφορίες ότι ο Ρώσος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Βαλερί Γκερασίμοφ, «απολύθηκε σήμερα».

«Ο Γκερασίμοφ έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, ο πιο σημαντικός στρατιωτικός ηγέτης της προηγούμενης γενιάς και ο αρχιτέκτονας των σημερινών Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπηρετεί ως αρχηγός του στρατού από το 2012».

⚡️Russian Chief of the General Staff, Valery Gerasimov, reportedly fired today. Gerasimov was very highly regarded, the most important military leader of the past generation, & the architect of today’s Russian Armed Forces. He’s served as the head of the military since 2012. pic.twitter.com/zlEVbCPvZ1 — Alexander S. Vindman (@AVindman) February 27, 2022

Η είδηση αυτή, δεδομένης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της σημερινής απειλής του Πούτιν για ενεργοποίηση των πυρηνικών όπλων, έσκασε σαν βόμβα.

Το σκηνικό δε που θα μπορούσε να «ντύσει» το σενάριο αυτό υπήρχε, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του υπουργού Άμυνας με τον ρώσο στρατηγό, που στις φωτογραφίες από τη συνάντηση δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτά που άκουσε. Χαρακτηριστικό το ύφος του Ρώσου στρατηγού (αριστερά είναι ο Γκερασίμοφ) στην παρακάτω φωτογραφία.

Δεν επιβεβαιώνεται η είδηση

Μέχρι στιγμής πάντως η πληροφορία αυτή δεν επαληθεύεται από καμία πηγή.

Οι φήμες σχετικά με την «απόλυση» Γκερασίμοφ φαίνονται αναληθείς, σχολιάζει ο Πολ Σονε, δημοσιογράφος της Washington Post, επικαλούμενος και τη σημερινή συνάντησή τους μετά την οποία ο στραγητός εμφανίστηκε στο πλάι του Πούτιν.

The rumors about Gerasimov, the head of the Russian military, being dismissed seem untrue. No confirmation in Russian media. He appeared this morning alongside Putin. — Paul Sonne (@PaulSonne) February 27, 2022

Λίγο αργότερα και η αρχική «πηγή» της είδησης, ο Αλεξάντερ Βίντμαν, διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν ο στρατηγός απολύθηκε, προσθέτοντας ότι εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες για τη συνταξιοδότησή του.