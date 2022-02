Ο γιος του πολυεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος, ο Αλεξάντερ, ανάρτησε στο Twitter φωτογραφία (επάνω) από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, στο περιθώριο της «Διάσκεψης για την Ασφάλεια» που πραγματοποιήθηκε Μόναχο της Γερμανίας.

«Χαίρομαι που συναντιέμαι με τον νέο Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, #DimitarKovachevski, και μαθαίνω για τα σχέδιά του να ενισχύσει και να κάνει αυτή την πολυεθνική δημοκρατία πιο ευημερούσα!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αλεξάντερ Σόρος.

Great to meet with the new Prime Minister of North Macedonia, #DimitarKovachevski , and hear about his plans to strengthen and make this multiethnic democracy more prosperous!@MunSecConf #MSU2022 pic.twitter.com/1Af0dz0t8Z

— Alexander Soros, PhD (@AlexanderSoros) February 18, 2022