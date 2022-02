Εκτός συμμετοχής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τέθηκε η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Σε δήλωση του φορέα, που εκπονεί τον διαγωνισμό, η απόφαση «αντανακλά την ανησυχία ότι, υπό το πρίσμα της άνευ προηγουμένου κρίσης στην Ουκρανία, η συμμετοχή της Ρωσίας στον φετινό Διαγωνισμό θα έφερνε τον διαγωνισμό σε ανυποληψία».

