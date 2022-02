Ανατριχιαστική είναι η στιγμή που ένα νεαρό αγόρι παίζει πιάνο την ώρα που ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν την πόλη του στην Ουκρανία.

Το νεαρό αγόρι βρίσκεται στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Χάρκοβο και παίζει μία λυπηρή σύνθεση στο πιάνο την ώρα που ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην πόλη και την καταστρέφουν.

Την ώρα της καταστροφής, στη δημοσιότητα ήρθε ακόμη μία φωτογραφία που συγκλόνισε τον κόσμο, αυτή της τραυματισμένης και αιματοβαμμένης γυναίκας που δείχνει το θλιμμένο χαμόγελό της στην κάμερα.

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X

