Μια μαζική μετανάστευση φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κίεβο της Ουκρανίας από το πρωί της Πέμπτης, καθώς άνθρωποι εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα για μέρη της χώρας που θεωρούν ότι μπορεί να ήταν πιο ασφαλή μετά την ρωσική στρατιωτική επίθεση.

Όπως μεταδίδουν οι NYT σχηματίστηκαν ουρές στα ΑΤΜ και οι καταστηματάρχες άδειασαν τα ράφια των παντοπωλείων. Οι πολίτες πήραν κάποια από τα υπάρχοντά τους και ξεχύθηκαν στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων του Κιέβου.

«Ας το κάνουμε αυτό χωρίς χάος. Ηρεμήστε» φώναζε ένας οδηγός λεωφορείου που κατευθυνόταν προς την πόλη Lviv.

«Please take me on the bus, all the other Buses aren’t going anywhere, please take me» and elderly woman begs a Kyiv bus driver to take her as the bus station and routes closed

