Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν όταν ρωσική οβίδα έπληξε νοσοκομείο στο Βουχλεντάρ της περιοχής Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία. Μεταξύ των τραυματιών φέρονται να είναι και έξι γιατροί.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει 203 επιθέσεις από την αρχή της ημέρας με τις μάχες να συνεχίζονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, αναφέρει το Reuters.

Σε μια ξεχωριστή ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, που εκδόθηκε στις 14:00 τοπική ώρα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα ρωσικό ελικόπτερο Κ-52 και τρία ελικόπτερα κοντά στο Γκοστομέλ καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Κιέβου, κοντά στη Μεζιχίρια.

Οι μάχες συνεχίζονται στην περιοχή του Λουχάνσκ, κοντά στην πόλη Σαστιέ και «ο εχθρός συνεχίζει να υφίσταται απώλειες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, «οι συνοριοφύλακες μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το NMU κρατούν την άμυνα και αποκρούουν επιθέσεις».

Στην περιοχή της Οδησσού, 10 στρατιωτικοί λέγεται ότι έλαβαν τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια επίθεσης.

Την ίδια ωρα μια μαζική μετανάστευση φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κίεβο της Ουκρανίας από το πρωί της Πέμπτης, καθώς άνθρωποι εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα για μέρη της χώρας που θεωρούν ότι μπορεί να ήταν πιο ασφαλή μετά την ρωσική στρατιωτική επίθεση.

Όπως μεταδίδουν οι NYT σχηματίστηκαν ουρές στα ΑΤΜ και οι καταστηματάρχες άδειασαν τα ράφια των παντοπωλείων. Οι πολίτες πήραν κάποια από τα υπάρχοντά τους και ξεχύθηκαν στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων του Κιέβου.

«Ας το κάνουμε αυτό χωρίς χάος. Ηρεμήστε» φώναζε ένας οδηγός λεωφορείου που κατευθυνόταν προς την πόλη Lviv.

«Please take me on the bus, all the other Buses aren’t going anywhere, please take me» and elderly woman begs a Kyiv bus driver to take her as the bus station and routes closed

Video by Oliya Scootercaster (https://t.co/KCfJ0kwvkq)#UkraineCrisis #Ukraine #UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/yb0z62jCME

— Scootercaster (@ScooterCasterNY) February 24, 2022