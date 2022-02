Κακόβουλο λογισμικό που σχεδιάστηκε για τη διαγραφή δεδομένων ενεργοποιήθηκε σε εκατοντάδες υπολογιστές στην Ουκρανία λίγες ώρες πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή, αναφέρουν εταιρείες κυβερνοασφάλειας.

Ο ιός, για τον οποίο οι υποψίες στρέφονται στους στρατιωτικούς χάκερ της Ρωσίας, φαίνεται πως είχε δημιουργηθεί εβδομάδες νωρίτερα.

Περιείχε μάλιστα ένα παραπλανητικό ψηφιακό γνησιότητας λογισμικού, το οποίο αντιστοιχεί σε εταιρεία στην Κύπρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία έχει πληγεί επανειλημμένα από κυβερνοεπιθέσεις σε δικτυακούς τόπους τραπεζών, με την πρώτη επίθεση να εμφανίζει στις οθόνες των υπολογιστών το μήνυμα «να φοβάστε και να περιμένετε τα χειρότερα».

Το Κίεβο, η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο απέδωσαν τις ηλεκτρονικές επιθέσεις στη Ρωσία, η οποία αρνήθηκε ότι είχε ανάμειξη.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι η ΕΕ έστειλε στην Ουκρανία κλιμάκιο ειδικών στην κυβερνοασφάλεια.

Το άγνωστο ως σήμερα κακόβουλο λογισμικό, με την ονομασία HermeticWiper έγινε αντιληπτό από τη σλοβενική εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης ώρα Κιέβου.

