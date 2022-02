Καθώς οι ουκρανικές πόλεις δέχονται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις, η χώρα πλήττεται συνεχώς και από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ αρκετές από τις ιστοσελίδες τραπεζών και κυβερνητικών υπηρεσιών της Ουκρανίας έχουν καταρρεύσει.

Οι κυβερνοεπιθέσεις του τελευταίου 24ωρου δεν είναι οι μόνες, καθώς πριν από μία εβδομάδα κατέρρευσαν περίπου 70 ουκρανικοί κυβερνητικοί ιστότοποι. Τότε η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία, ενώ και η Ευρώπη ανέλαβε δράση.

Συγκεκριμένα, μία ειδική ομάδα από ευρωπαίους ειδικούς στον κυβερνοπόλεμο έχει συγκροτηθεί από την Ευρώπη και αποστολή της είναι να βοηθήσει την Ουκρανία στις διαδικτυακές επιθέσεις που πολλοί πιστεύουν ότι θα εξαπολύσει εναντίον της η Ρωσία το προσεχές χρονικό διάστημα.

Φαίνεται λοιπόν πως μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ακόμη μία επιχείρηση έχει ξεκινήσει στα πληκτρολόγια των ειδικών σε κυβερνοεπιθέσεις..

Όπως αναφέρει το BBC, ομάδα αυτή ονομάστηκε «κυβερνο-ομάδα ταχείας αντίδρασης» (CRRT) και αποτελείται από 8-12 ειδικούς στον κυβερνοπόλεμο από την Λιθουανία, την Κροατία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Ρουμανία και την Ολλανδία.

Κάποια μέλη της ομάδας θα βρίσκονται στην Ουκρανία και κάποια θα λειτουργούν από την βάση τους.

Η ομάδα CRRT δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις κατηγορίες που διατύπωσαν ΗΠΑ και Βρετανία εναντίον της Ρωσίας για κυβερνοεπιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε κρατικές και τραπεζικές ιστοσελίδες της Ουκρανίας.

Η δημιουργία αυτής της ομάδας έχει στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας ανάμεσα στα κράτη μέλη.

«Γνωρίζουμε ότι στο οπλοστάσιο της Ρωσίας είναι η χρήση κυβερνοεπιθέσεων» δήλωσε εκπρόσωπος της CRRT.

Η ομάδα είναι εφοδιασμένη με εξοπλισμό που σχεδιάστηκε για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κυβερνοαπειλές.

Απαρτίζεται από άτομα με διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αντιδράσουν σε διαφόρων ειδών και επιπέδων ηλεκτρονικές επιθέσεις.

In response to #Ukraine request 🇱🇹🇳🇱🇵🇱🇪🇪🇷🇴🇭🇷 are activating Cyber Rapid Response Team to help 🇺🇦 institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/xxfsw1eiTq

Η Ρωσία είχε κατηγορηθεί ότι είχε εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις παράλληλα με την πραγματοποίηση στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Γεωργία και την Κριμαία.

Το Κρεμλίνο, πάντως, επιμένει να αρχνείται τις κατηγορίες και την εμπλοκή του στα συγκεκριμένα περιστατικά.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a loss of connectivity to #Ukraine‘s State Savings Bank, impacting ATM and banking services; disruptions also reported on Ministry of Defence and Armed Forces networks; incident comes amid heightened tensions with Russia 📉 pic.twitter.com/QMbPPpCzaV

— NetBlocks (@netblocks) February 15, 2022