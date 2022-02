Δραματικές ώρες στην Ουκρανία. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης η Ρωσία ξεκίνησε την επίθεσή της μετά το έκτακτο διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν. Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το in.

08:35: Δείτε την εικόνα από το Χάρκοβο το πρωί της Πέμπτης

08:30: Λευκορωσικές δυνάμεις μαζί με τις ρωσικές επιτίθενται στην Ουκρανία. Δείτε βίντεο:

BREAKING: Tanks seen rolling into Ukraine from Belarus pic.twitter.com/c3G7JaE5Vv

— BNO News (@BNONews) February 24, 2022