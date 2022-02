Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τις δυνάμεις του ρωσικού στρατού να «σφυροκοπούν» όλες τις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας.

Όπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη που παρουσιάζει το in, στηριζόμενο στις αναφορές των διεθνών ΜΜΕ, το Κίεβο έχει δεχθεί επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που χτύπησαν το αεροδρόμιο και το στρατιωτικό αρχηγείο.

Στο Τσουχούιβ κοντά στο Χάρκοβο, βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα αγόρι.

Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/ZqSPYGm2iz

— Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022