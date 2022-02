Η Ρωσία κυκλώνει την Ουκρανία

Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει η απόφαση του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα εδάφη της Ουκρανίας.

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα λίγες ώρες μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύει στην Ουκρανία δεν έχουν στόχο πόλεις και δεν απειλούν τους αμάχους, η ανησυχία είναι τεράστια.

Οι πρώτες συνέπειες άλλωστε από τις επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας είναι γεγονός, καθώς εκτός από τα χτυπήματα σε στρατιωτικές δομές αλλά και κοντά σε αεροδρόμια, η χώρα μετράει ήδη τους πρώτους νεκρούς.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει ο απεσταλμένος του in στην Ουκρανία Γιάννης Χαραμίδης, υπάρχουν τρεις νεκροί στα προάστια της Μαριούπολης, έξι τραυματίες – ανάμεσά τους και παιδιά – ενώ αρκετά σπίτια έχουν καταστραφεί.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση του χωριού Σαρτάνα όπου υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Όπως έγινε γνωστό, σε ανακοίνωση η συνοριοφρουρά της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά κονβόι πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα – κυρίως από τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία- και εισήλθαν στο Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και το Λουχάνσκ.

«Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις περιοχές Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά) από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας», εξήγησε η συνοριοφρουρά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα «Ζ».

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε ακόμη ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας.

«Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη ειδικής επιχείρησης στο Ντονμπάς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας για την εξουδετέρωση των ουκρανικών στρατιωτικών υποδομών και αεροπορικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν απειλείται ο άμαχος πληθυσμός.

Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη ρωσική πλευρά στις 5 τα ξημερώματα, οι Ουκρανοί πολίτες – μετά το αρχικό σοκ – αναζήτησαν ασφαλή σημεία για να προστατευτούν, τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλους πόλεις της Ουκρανίας.

Οι πολίτες πανικόβλητοι σπεύδουν να βρουν ασφαλή σημεία για να προστατευτούν, καθώς ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί χτυπήματα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται η έκρηξη που προκλήθηκε από πύραυλο που έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο Ivano Frankivsk.

📹| Video of the explosion caused by the cruise missile hitting the Ivano Frankivsk International airport. pic.twitter.com/93etrGdVPj

