Ο Τζο Μπάιντεν στο νέο μήνυμά του για την κρίση στην Ουκρανία, αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς της Ρωσίας για απειλές εναντίον του ρωσόφωνου πληθυσμού στα ανατολικά της χώρας και στη συγκέντρωση στρατευμάτων που επιχειρείται στα σύνορα, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία.

Μάλιστα ανέφερε πως είναι εξαιρετικά πιθανή μία επίθεση στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι έχει αυξηθεί η ρωσική παραπληροφόρηση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μια εισβολή στην Ουκρανία.

Σημείωσε ακόμα ότι οι αναφορές που προωθούνται στον ρωσικό λαό ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση στο ελεγχόμενο από τους αυτονομιστές Ντονμπάς στερούνται στοιχείων. Είπε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί αψηφούν τη λογική.

