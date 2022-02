Η καταιγίδα Γιούνις, που πλήττει τη Βρετανία, είναι η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι λαμβάνει τα χαρακτηριστικά τυφώνα.

Ήδη, καταγράφεται ο πρώτος νεκρός, ο οποίος τραυματίσθηκε θανάσιμα από πτώση δέντρου που ξεριζώθηκε λόγω των σφοδρών ανέμων.

Πρόκειται για έναν άντρα 60 ετών, από την κομητεία Wexford.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, καλεί τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ ανάλογη σύσταση έλαβαν και οι κάτοικοι της υπόλοιπης νοτιοανατολικής Αγγλίας, καθώς και της δυτικής Ουαλίας.

Εκατοντάδες σχολεία και κολέγια είναι κλειστά σε Αγγλία και Ουαλία, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στον αγγλικό Νότο. Ακυρώθηκαν και πτήσεις αεροπορικών εταιριών, όπως της British Airways.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, οι θυελλώδεις άνεμοι ξεριζώνουν δέντρα, ενώ τα αεροπλάνα προσπαθούν να προσγειωθούν με ασφάλεια.

Οι ριπές ανέμου από την καταιγίδα «Γιούνις» έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ στο «Isle of Wight», το μεγαλύτερο νησί της Αγγλίας που βρίσκεται στη Μάγχη, αγγίζοντας τα 195 χιλιόμετρα την ώρα.

Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πελώρια κύματα να «σκάνε» στο Φάρο του Νιου Χέιβεν:

Μέσα στην ημέρα αναμένεται νέα συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτων καταστάσεων Cobra για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί η κυβέρνηση του Λονδίνου την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Βίντεο από περιοχή της Ουαλίας:

👀👀👀👀👀👀 This clip was on GMB this morning between 6:35 and 7am 18/2/22 Location- Porthcawl Wales. What are they??? #StormEunice #Eunice pic.twitter.com/W1c1V74L7S

— LibertyBelle (@Freedom41020) February 18, 2022