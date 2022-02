Τρεις θανάτους, σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε από τα ξημερώματα χθες Πέμπτη η κακοκαιρία «Υλένια», ενώ σήμερα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νέα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας που βαπτίστηκε «Ζεϊνάπ» (φωτογραφία, επάνω, από την Deutche Welle).

Στο Οσναμπρουκ, άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τρέιλερ που έσυρε αποσυνδέθηκε, προκαλώντας σύγκρουση με φορτηγό. Στη Σαξονία-Ανχαλτ, 55χρονος σκοτώθηκε όταν δέντρο ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο ανετράπη εν κινήσει. Με παρόμοιο τρόπο σκοτώθηκε 37χρονος στην Κάτω Σαξονία.

Συνολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από την «Υλένια»: δύο εργαζόμενοι σε οικοδομή στην Πολωνία και δύο τεχνικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν χτύπησε κεραυνός τον γερανό που χειρίζονταν. Ανδρας στη δυτική Πολωνία σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

🔴GERMANY: STORM YLENIA HIT NORTHERN GERMANY IN THE EARLY HOURS OF THURSDAY MORNING! #VIDEO FROM HAMBURG! #BreakingNews #Hamburg #StormYlenia #Storm #Tormentas #Sturm #Tempete pic.twitter.com/E9O1MMBIjw

Στο Αμβούργο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τα κύματα στον ποταμό Ελβα έσπασαν τη τζαμαρία του φέρι στο οποίο επέβαιναν, με τα ορμητικά νερά να μπαίνουν στον χώρο των επιβατών.

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.

While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 17, 2022