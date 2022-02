Μεγάλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων και το Λονδίνο, τέθηκαν σήμερα υπό μέγιστο μετεωρολογικό συναγερμό και ο στρατός είναι έτοιμος να αναπτυχθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει την καταιγίδα Eunice που άρχισε να πλήττει τη χώρα με εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους.

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της πρωτεύουσας. Εκατομμύρια Βρετανοί κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), που εξέδωσε χθες, Πέμπτη, κόκκινο συναγερμό –το υψηλότερο επίπεδο– για τη νοτιοδυτική Αγγλία και τη νότια Ουαλία.

Κάτι σπάνιο, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα το πρωί δεύτερο μέγιστο συναγερμό αυτή τη φορά για το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, για πρώτη φορά αφού τέθηκε σε ισχύ αυτό το σύστημα συναγερμού το 2011.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υφυπουργός Ασφάλειας Ντάμιαν Χιντς κάλεσε τους Βρετανούς «να λάβουν τις προφυλάξεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος», καθώς οι ριπές ανέμου μπορεί να φθάσουν τα 145 χλμ. την ώρα στις ακτές και έως τα 130 χλμ. την ώρα στην ξηρά.

Gusts of up to 90mph were predicted in parts of the UK – that will be followed on Friday by Storm Eunice, which could be even more damaging. pic.twitter.com/fI28OdusX1

— The Mirror (@DailyMirror) February 17, 2022