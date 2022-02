Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία σε περίπτωση που επιτεθεί στην Ουκρανία, καθώς διαμηνύει πως έχει έτοιμο το πακέτο των κυρώσεων εναντίον της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής.

Αυτό έκανε γνωστό σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – στην οποία συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – όπου συζητήθηκε το θέμα της ουκρανικής κρίσης.

«Πριν από τη σύνοδο κορυφής #EUAU, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Η λύση βρίσκεται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο ένα πακέτο αυστηρών κυρώσεων, εάν η Ρωσία προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικότητα» έγραψε συγκεκριμένα ο Ολλανδός πρωθυπουργός.

We really need each other, to resolve complex issues that can’t be dealt with by a single country, or even a single continent. For example: the COVID-19 pandemic, climate change, and current geopolitical developments. All of these issues are on the agenda.

