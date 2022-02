Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από τριά αρνητικά αποτελέσματα κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 στο «Όλντ Τράφορντ», επί της Μπέρνλι.

Παρά το γεγονός πως οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν να κερδίσουν την ηρεμία τους με την νίκη κόντρα στη Μπέρνλι, οι φήμες για κακό κλίμα στα αποδυτήρια έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους.

Μετά τις αναφορές της Bild για δυσαρέσκεια παικτών όπως ο Χάρι Μαγκουάιρ και ο Μάρκους Ράσφορντ για τη συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Άγγλος επιθετικός αντέδρασε γράφοντας στο Twitter τα εξής λόγια:

«Βγάζουμε πράγματα από το μυαλό μας απλά για να συνεχίζουμε να λέμε; Σταματήστε να ψάχνεται για διχόνοια».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 4η θέση με 43 βαθμούς, με τον τεχνικό της ομάδας Ράφλ Ράνγκνικ να δηλώνει πρόσφατα πως ο ρεαλιστικός στόχος για τη φετινή σεζόν είναι η κατάληψη της 4η θέσης.

Are we just making it up as we go along now then? Please stop looking for divides. https://t.co/gVwQuYMwx4

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 16, 2022