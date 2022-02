Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κρίση, παρότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο την «λύτρψσε» κόντρα στην Μπράιτον και ο Μίκα Ρίτσαρντς το ξέρει καλά.

Ο πρώην μπακ και νυν σχολιαστής του «Skysports» θέλησε να πειράξει τον Πίτερ Σμάιχελ ρωτώντας τον για τις πιθανότητες που έχει η ομάδα του Δανού παλαίμαχου τερματοφύλακα να κατακτήσει το Champions League.

Εκείνος απάντησε πως φυσικά μπορεί να τα καταφέρει, προκαλώντας γέλια στο πάνελ.

Αναλυτικά ο διάλογος μεταξύ των δύο:

-Πίτερ, μπορείς να μου πεις με πάσα ειλικρίνεια, χωρίς να με δουλεύεις, αν η Γιουνάιτεντ μπορεί να κατακτήσει το φετινό Champions League;

-Ναι. Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;

– Τι είδους απάντηση είναι αυτή;

Δείτε εδώ το στιγμιότυπο:

«Can Manchester United win the Champions League?»

Thierry Henry, @MicahRichards, and @Carra23‘s reaction when @Pschmeichel1 answered the question pic.twitter.com/bUpnx5AIr2

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 15, 2022