Θετικός στον κοροναϊό διαγνώστηκε ο πρίγκιπας Κάρολος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, διάδοχος του θρόνου, βρίσκεται σε απομόνωση και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητές του.

«Σήμερα το πρωί ο Πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και τώρα βρίσκεται σε απομόνωση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. «Ο Πρίγκιπας είναι βαθιά απογοητευμένος που δεν μπορεί να παρευρεθεί στις σημερινές εκδηλώσεις στο Winchester και θα προσπαθήσει να επαναπρογραμματίσει την επίσκεψή του το συντομότερο δυνατό», προσθέτουν από το Clarence House.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022