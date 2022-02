Η διπλή άγρια δολοφονία έγινε με ανατριχιαστικό τρόπο. Ο 13χρονος Νίκαλας Κέντροβιτζ σκότωσε τα δυο μικρά του αδέλφια ηλικίας 23 και 11 μηνών αντίστοιχα γιατί πίστευε ότι έτσι θα τα λύτρωνε από τον σατανά που τα κυνηγούσε.

Το περιστατικό έγινε στην πόλη Όσγκουντ που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα μακριά από την Ινδιανάπολη των ΗΠΑ. Ο Κέντροβιτζ, οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του έχει προβλήματα ψυχικής υγείας, αρχικά δολοφόνησε την ετεροθαλή αδελφή του Ντεζρέ Μακάρντϊ που ήθελε έναν μήνα ακόμη για να κλείσει τα δυο χρόνια, και τον 11 μηνών (πάλι ετεροθαλή) αδελφό του Ναθάνιελ.

Οι γονείς τους, είχαν αφήσει τον Νίκαλας μόνον στο σπίτι να προσέχει τα παιδιά, και εκείνοι είχε φύγει. Αρχικά σκότωσε την Ντεζρέ και στη συνέχεια τον Ναθάνιελ. Τους έβαλε στα κρεβάτια τους και τηλεφώνησε στους γονείς του να τους πει ότι «κάτι έχουν τα αδέλφια μου και δεν κουνιούνται».

Στο σπίτι έφτασε και η αστυνομία η οποία θα έκλεινε την υπόθεση γιατί θεώρησε παθολογικά τα αίτια όμως ένα γατάκι που βρέθηκε ακρωτηριασμένο στην αυλή του σπιτιού (το είχε ακρωτηριάσει ο Νίκαλας λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία της αδελφής και του αδελφού του) τους κίνησε την περιέργεια και τους κινητοποίησε.

«This death rocked a community.»

Nickalas Kredowtiz will serve 100 years for killing his young siblings in their Osgood, Indiana home in 2017. Kredowitz was 13 at the time but tried as an adult. He told police he was freeing the children from «some sort of hell.» @FOX19 pic.twitter.com/DCObFUs1o9

— Trevor Peters (@TrevorPetersTV) February 1, 2022