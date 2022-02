Το FPSO Trinity Spirit, με δυνατότητα επεξεργασίας έως και 22.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, βρισκόταν κοντά στο Warri στη νότια Νιγηρία όταν τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για εκφόρτωση, ανήκει στη Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL), της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος Ikemefuna Okafor είπε ότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σκάφος να βυθίζεται καθώς τεράστια σύννεφα πυκνού μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό.

BREAKING: Oil production ship explodes off the coast of Nigeria pic.twitter.com/ktKOccpMuq

An explosion has occurred on the #Trinity sipiri Fpso in Nigeria #OOT

Tragedy 🙏 🙏 pic.twitter.com/V1NDqRnRZM

— Onyango Fento Enock (@fento_enock) February 3, 2022