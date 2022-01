Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιβεβαίωσε την Παρασκευή πως φωτογραφία και βίντεο που απεικονίζουν το F-35 το οποίο συνετρίβη στη Θάλασσα Νότιας Κίνας και κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media είναι αυθεντικά.

Σύμφωνα με το CBS, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανέφερε πως τις εικόνες κατέγραψε κάποιος πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson, και η διαρροή διερευνάται.

«Το πλοίο εκτιμά πως το βίντεο και οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στα media κατεγράφησαν πάνω στο USS Carl Vinson κατά τη συντριβή. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για το περιστατικό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Someone has now leaked video of the accident for F-35C Lightning II of #USNavy‘s VFA-147 Argonauts a few days ago. Due to pilot’s mistake, the aircraft landed early on USS Carl Vinson (CVN-70) Aircraft Carrier and slipped into sea with severed landing gears! https://t.co/UXPObZR8P3 pic.twitter.com/bZhf88Wq50

