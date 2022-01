Σκύλος, ο οποίος ήταν ελάχιστη ώρα πριν από την ευθανασία, αποχαιρέτησε την ιδιοκτήτρια του με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Βίντεο που τραβήχτηκε στις 20 Ιανουαρίου, δημοσιεύτηκε στα social media και προκάλεσε πραγματικό κύμα συγκίνησης.

Αναλυτικότερα, ένα εξάχρονο Μάλαμουτ Αλάσκας μεταφέρθηκε στον κτηνίατρο στο Σάαντζι της βόρειας Κίνας από την ιδιοκτήτριά του, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε πολυάριθμους όγκους που αναπτύσσονταν μέσα στο συκώτι του και μια πρησμένη κοιλιά.

Η ιδιοκτήτριά του το υιοθέτησε το 2015 και όπως δήλωσε η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευσε ραγδαία.

Την ώρα που τραβήχτηκε το βίντεο, η ίδια είπε στον σκύλο της ότι εφόσον υποφέρει, μπορεί να φύγει, δεν χρειάζεται να το ανέχεται. Τότε το Μάλαμουτ για να της δείξει ότι συμφωνεί με αυτή την επιλογή ένωσε τις δυο πατούσες του και την αποχαιρετούσε.

