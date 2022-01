Ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Πλέον η αποχώρηση του Ρόμπιν Γκοσένς από την Αταλάντα είναι οριστική. Λίγες εβδομάδες πριν από την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τα μπαράζ του Europa League.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η υπόθεση «κλείδωσε» οριστικά σήμερα! Ο Γερμανός αριστερός φουλ μπακ της «Ντέα» θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ, ως δανεικός με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς που φτάνει στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γκοσένς που έκανε «πάταγο» στο Euro, θα «πετάξει» μέσα στις επόμενες ώρες για Μιλάνο, θα περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τους «νερατζούρι», αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην Αταλάντα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να ακολουθήσει και ο Ντουβάν Ζαπάτα για τον οποίο ενδιαφέρεται «ζεστά» η Νιούκαστλ.

Robin Gosens to Inter, here we go! Agreement reached with Atalanta. Loan with obligation to buy for €25m add ons included. Personal terms agreed. ⚫️🔵 #Inter

Gosens will sign his contract in the coming hours. Deal sealed and completed. He joins Inter immediately – in January. pic.twitter.com/U0jpjplIEr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2022