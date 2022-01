Την ησυχία του σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο βρήκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος πρωταθλητής μετά τον χαμό που ξέσπασε, με την απέλασή του από την Αυστραλία και την μη συμμετοχή του στο Australian Open, επισκέφτηκε τη Μονή Οστρόγκ στην ομώνυμη πόλη.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, το No1 της παγκόσμιας κατάταξης έμεινε αρκετή ώρα εκεί, προκειμένου να χαλαρώσει και να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του.

Novak visited the Ostrog Monastery – the greatest Orthodox shrine in the Balkans 🙏🏻❤️ @DjokerNole #djokovic #novakdjokovic pic.twitter.com/rNAJKlt7yG

— Family Djokovic (@familydjokovic) January 21, 2022