Την περιπέτειά της στο Αυστραλιανό Οπεν συνεχίζει η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια τα ξημερώματα της Κυριακής (04:00) να αντιμετωπίζει την Τζέσικα Πεγκούλα, Νο. 21 στην παγκόσμια κατάταξη. Μια πάρα πολύ καλή τενίστρια, η οποία πέρσι είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου είχε αποκλειστεί από την Τζένιφερ Μπράντι.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στη φετινή διοργάνωση και για να φτάσει έως τους «16» απέκλεισε τις Τατιάνα Μαρία, Κινγουέν Ζενγκ και Βερόνικα Κουντερμέτοβα, όλες μάλιστα με 2-0 σετ. Η Ελληνίδα τενίστρια δεν έχει χάσει ακόμα σετ και δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα. Το επίπεδο δυσκολίας, πάντως, ανεβαίνει αφού πλέον θα βρει απέναντί της μια σπουδαία τενίστρια, που παίζει εξαιρετικά σε σκληρές επιφάνειας. Η Τζέσικα Πεγκούλα στους προηγούμενους γύρους απέκλεισε τις Καλίνινα, Πέρα και Παρίζας Ντίσας, χάνοντας μόλις ένα σετ. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Ουκρανή. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστριες, με την Μαρία να έχει κερδίσει και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Τελευταία φορά που έπαιξαν ήταν πέρσι στο Μαϊάμι. Σε εκείνο το παιχνίδι η Ελληνίδα τενίστρια είχε κερδίσει με 2-1 σετ. Ένα ματς που έγινε υπό παρόμοιες συνθήκες με αυτές που επικρατούν στο Αυστραλιανό Οπεν.

Η Σάκκαρη γνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και τον τρόπο για να φτάσει στη νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η καλύτερη επίδοσή της μέχρι τώρα είναι οι «16», στους οποίους βρίσκεται τώρα, ενώ σε αντίστοιχη θέση είχε βρεθεί και το 2020. Πέρσι, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Κικί Μλαντένοβιτς με 2-1 σετ. Φέτος δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα και έχοντας πλέον την εμπειρία θα προσπαθήσει να βρεθεί στα ημιτελικά, όπως έκανε πέρσι σε Ρολάν Γκαρός και US Open.

Σε αυτή την προσπάθεια η Σάκκαρη δεν είναι μόνη της, αλλά έχει μαζί της αρκετούς Ελληνες, οι οποίοι σε κάθε ματς δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα social media και στα μεγαλύτερα ειδησιογραφία πρακτορεία του κόσμου. Όταν αγωνίζεται η Μαρία ή ο Στέφανος, στο γήπεδο επικρατεί ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και τα δύο ελληνόπουλα ζουν μοναδικές στιγμές. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι δηλώσεις που είχαν κάνει πρόσφατα οι δύο συμπατριώτες μας για την ατμόσφαιρα στη Μελβούρνη.

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Απολαμβάνω να παίζω, απολαμβάνω τον κόσμο. Είναι υπέροχο που είμαι εδώ. Αισθάνομαι σαν να παίζω στο σπίτι μου. Δίνει επιπλέον ενέργεια ο κόσμος. Στους αντιπάλους δεν αρέσει, αλλά αρέσει σε μένα οπότε…Θέλω να τους ευχαριστήσω τόσο τους Έλληνες όσο και όλους όσους έρχονται να με στηρίξουν», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Σάκκαρη, μετά τη νίκη της επί της Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ για τον τρίτο γύρο.

«Το έχω ξαναπεί και θα συνεχίσω να το λέω, νιώθω σα να παίζω σπίτι μου. Νιώθω σαν να είναι ένα Grand Slam στην πατρίδα μου. Κάποιος μου έλεγε ότι με αγαπά, άλλος με παρακινούσε να συνεχίσω», ανέφερε από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, με τους Ελληνες της Αυστραλίας να τραγουδούν στις κερκίδες για χάρη της Μαρίας και του Στέφανου. Το «Πω πω πω Μαρία», αλλά και το «Μήλο μου κόκκινο» είναι δύο από τα τραγούδια που λένε συχνά οι συμπατριώτες μας όταν αγωνίζεται η Μαρία Σάκκαρη.

Στο… ρεπερτόριό τους είναι επίσης και το «My number one» της Ελενας Παπαρίζου.

Αρκετές φορές στα παιχνίδια της Μαρίας στην Μελβούρνη ακούγεται επίσης το σύνθημα των οπαδών του Ολυμπιακού: «Είσαι στο μυαλό». Η Ελληνίδα τενίστρια είναι φίλαθλος των Πειραιωτών και πολλές φορές την έχουμε δει να βλέπει ματς στο ΣΕΦ ή στο Καραϊσκάκη.

Οσον αφορά στον Στέφανο Τσιτσιπά, τα συνθήματα που ακούγονται στα παιχνίδια του είναι το «Ελλάς – Ελλάς Στέφανος Τσιτσιπάς», αλλά και το «Τσιτσιπάρα έχω τρέλα στο μυαλό». Φυσικά, υπάρχει το γνωστό «Όλη η Μελβούρνη είναι μπλε» καθώς και το «Σήκωσέ το, το….», με τους Ελληνες να δημιουργούν ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στα παιχνίδια.

