Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Νίνο Τσερούτι πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του κλάδου της μόδας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Τσερούτι πέθανε σε νοσοκομείο της πόλης Βερτσέλι, στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, στη βορειοδυτική Ιταλία, όπου βρισκόταν για μια επέμβαση στο ισχίο, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera.

«Ένας γίγαντας μεταξύ των Ιταλών επιχειρηματιών έφυγε», αντέδρασε ο υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Γκιλμπέρτο Πιτσέτο.

Ο Τσερούτι εισήγαγε το «casual chic» στην ανδρική μόδα πολυτελείας. Τη δεκαετία του 1970 θεωρείτο μετρ της casual κομψότητας, αλλά ο ίδιος ένιωθε ότι ο όρος «κομψότητα» είχε «μια τρομερή γεύση του παλιού», προτιμώντας την έννοια του «στυλ».

«Το να έχεις στυλ σημαίνει να συνδυάζεις πολιτισμό και τέχνη», σύμφωνα με τον Τσερούτι.

#Fashion Pioneering Italian fashion designer Nino Cerruti has died at the age of 91 #AFP pic.twitter.com/yIygDevQEC

