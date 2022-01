Να αντιμετωπιστούν οι… αρρυθμίες που μπορεί να παρατηρηθούν στα σχολεία το επόμενο διάστημα μετά τα χιλιάδες κρούσματα που καταγράφθηκαν το πρώτο 48ωρο σε μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς επιχειρεί το υπουργείο Παιδείας.

Στις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας των σχολείων, καταγράφηκαν εξαιτίας των self test πάνω από 25.οοο κρούσματα, με τα περισσότερα εκ των οποίων να αφορούν μαθητές.

Ωστόσο, ανάμεσα στα κρούσματα περιλαμβάνονται και χιλιάδες εκπαιδευτικοί – σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να ξεπερνούν και τις 4.000 – γεγονός που μπορεί δημιουργήσει ζητήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Με δεδομένο ότι η διασπορά του ιού εξαιτίας και της Όμικρον θα συνεχιστεί τις επόμενες καθώς η κορύφωση του πανδημικού κύματος αναμένεται προς τα τέλη Γενάρη, θεωρείται βέβαιο ότι καθημερινά θα προκύπτουν χιλιάδες νέα κρούσματα και δεν αποκλείεται να κλείσουν και σχολικές τάξεις.

Προσλήψεις για τα κενά

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας παρακολουθεί την εξέλιξη της διασποράς μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και λαμβάνει μέτρα ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία των τμημάτων.

Για τον λόγο αυτό, προαναγγέλθηκαν σχεδόν 5.000 προσλήψεις αναπληρωτών προκειμένου να καλύπτονται να κενά που θα παρουσιάζονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, δρομολογούνται άμεσα 4.784 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 3.576 εξ αυτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και 1208 αναπληρωτών (γενικής εκπαίδευσης, μαθητείας, ψυχολόγοι/κοινωνικοί λειτουργοί) με συμβάσεις ως τη λήξη του σχολικού έτους, προκειμένου να καλύψουν αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από απουσίες εκπαιδευτικών σχετιζόμενες με την πανδημία του κοροναϊού.

Η απόφαση για ανοιχτά σχολεία

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πάντως υπεραμύνονται της απόφασης για άνοιγμα των σχολείων, με αυξημένο αριθμό τεστ στα παιδιά και την ίδια στιγμή καθησυχάζουν όσους προβλέπουν σημαντικές… αρρυθμίες στα σχολεία.

Χαρακτηριστική ήταν η σημερινή αναφορά του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στα σχολεία, ο οποίος τόνισε ότι «είχαμε 15.000 θετικά selft test την πρώτη μέρα και κοντά στα 10.000 σήμερα που σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος θα κυκλοφορούσε στην κοινότητα και δεν θα γνώριζε ότι νοσεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως η οποία ανέφερε πως «έγινε ο μεγαλύτερος έλεγχος για τον κοροναϊό που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. 1,6 εκατ. άνθρωποι ελέγχθηκαν μέσω self και rapid test» είπε η υπουργός Παιδείας .

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 15.500 κρούσματα τα οποία εντοπίστηκαν χθες, λέγοντας: «Και εκεί μπορεί να δει κανείς τη σημασία της λειτουργίας των σχολείων και για υγειονομικούς λόγους, διότι αν δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία, πιθανόν να μην είχαμε εντοπίσει αυτά τα κρούσματα».

Τηλεκπαίδευση

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στο θέμα της τηλεκπαίδευσης και διευκρίνισε: «Η τηλεκπαίδευση γίνεται ήδη οποτεδήποτε ένα τμήμα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του. Έγινε το προηγούμενο διάστημα, θα συμβεί και τώρα προφανώς.

Τι γίνεται αν βρεθεί κρούσμα στην τάξη

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες.

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

«Παράθυρο» για αναθεώρηση μέτρων

Την ίδια ώρα κυβέρνηση, υπουργείο Παιδείας και ειδικοί θα παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της διασποράς του κοροναϊού στη σχολική κοινότητα και δεν αποκλείεται – εάν χρειαστεί – να αναθεωρηθούν κάποια μέτρα για τα σχολεία.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, προχώρησαν χθες σε δηλώσεις η αναπληρώτρια υπουργού Παιδείας κ. Μίνας Γκάγκα, όσο και από τη Γενική Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, κ. Ζέττας Μακρή.

Η μεν πρώτη, ανάφερε ότι «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα» ενώ η δεύτερη τόνισε ότι «αν δούμε ότι λόγω της Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο του 50+1, θα αλλάξει».

Όπως είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα».