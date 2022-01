Μπορεί χθες, Δευτέρα να επέστρεψαν στα θρανία χιλιάδες μαθητές παρά την έξαρση του κοροναϊού, ωστόσο το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και τη σχολική κοινότητα το επόμενο διάστημα είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν η διασπορά στα σχολεία ώστε να παραμείνουν ανοιχτά.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας υπεραμύνονται της απόφασης για άνοιγμα των σχολείων, με αυξημένο αριθμό τεστ στα παιδιά και την ίδια στιγμή καθησυχάζουν όσους προβλέπουν σημαντικές… αρρυθμίες στα σχολεία, λέγοντας ότι υπάρχει σχέδιο για την κάλυψη των κενών θέσεων που θα προκύψουν από τους εκπαιδευτικούς που θα νοσήσουν με κοροναϊό.

Το σχέδιο για την κάλυψη των κενών

Όπως ανέφερε χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, στα σχολεία αναμένεται να υπάρξουν κενά στους εκπαιδευτικούς – τα οποία μάλιστα εμφανίστηκαν από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας – και για αυτόν τον λόγο θα γίνουν αναδιατάξεις και αναδιαμορφώσεις στο πρόγραμμα αλλά και προσλήψεις για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται σε καραντίνα λόγω νόσησης. Ήδη χθες, Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό πραγματοποιήθηκαν 850 προσλήψεις.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, υπάρχει πάντα η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε τηλεκπαίδευση 50 τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που βγήκαν θετικοί στο self test είναι 2.500 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα κενά είναι πολύ περισσότερα καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που νοσούν.

Πάνω από 15.000 κρούσματα με το καλημέρα

Πάντως η επιστροφή των μαθητών η οποία συνοδεύτηκε από τα απαραίτητα self test έφερε πάνω από 15.000 κρούσματα με το… καλημέρα σε μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε επίσης: Κεραμέως – Αν δεν άνοιγαν τα σχολεία δεν θα γνωρίζαμε για τα 15.500 κρούσματα

Αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι με το άνοιγμα των σχολείων θα υπάρξει έκρηξη των κρουσμάτων και διασπορά στην κοινότητα, άλλοι ωστόσο τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει καλύτερη ανίχνευση.

Καταλήψεις και στάση εργασίας

Εν τω μεταξύ, με καταλήψεις, αποχές αλλά και στάσεις εργασίας ξεκίνησε η πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων μέσα στο 2022. Η ΟΛΜΕ πραγματοποίησε δίωρη στάση εργασίας με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας καταγγέλλοντας το άνοιγμα των σχολείων δίχως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Σε κατάληψη και αποχές, για τον ίδιο λόγο, προχώρησαν μερικά σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Τι γίνεται αν βρεθεί κρούσμα στην τάξη

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες.

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

«Παράθυρο» για αναθεώρηση μέτρων

Την ίδια ώρα κυβέρνηση, υπουργείο Παιδείας και ειδικοί θα παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της διασποράς του κοροναϊού στη σχολική κοινότητα και δεν αποκλείεται – εάν χρειαστεί – να αναθεωρηθούν κάποια μέτρα για τα σχολεία.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, προχώρησαν χθες σε δηλώσεις η αναπληρώτρια υπουργού Παιδείας κ. Μίνας Γκάγκα, όσο και από τη Γενική Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, κ. Ζέττας Μακρή.

Η μεν πρώτη, ανάφερε ότι «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα» ενώ η δεύτερη τόνισε ότι «αν δούμε ότι λόγω της Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο του 50+1, θα αλλάξει».

Όπως είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα».