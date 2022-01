Μια δημοσιογράφος στη Νέα Ζηλανδία, η Oriini Kaipara, έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη παρουσιάστρια ειδήσεων στη χώρα με το παραδοσιακό τατουάζ των Μαορί στο πηγούνι.

Όπως υπογραμμίζει η Daily Mail, η 37χρονη ανακάλυψε ότι ήταν 100% Μαορί μετά από ένα τεστ DNA που έκανε το 2017.

Έτσι το 2019 αποφάσισε να κάνει το παραδοσιακό τατουάζ, «μόκο καουάε, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται «Τα μόκο» και περιλαμβάνει μόνιμες τροποποιήσεις στο σώμα. Αποτελεί κάτι σαν ιεροτελεστία ενηλικίωσης και συμβολίζει τη μεταμόρφωση.

Η δημοσιογράφος και μητέρα τεσσάρων παιδιών θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στην καταγωγή της και να δώσει δύναμη στις γυναίκες Μαορί.

Oriini Kaipara makes history by becoming the first person with a Maori face tattoo to present a news programme.

The lower chin tattoo is called ‘moko kauae’ and is worn by Maori women in New Zealand pic.twitter.com/EpKW3VsmCA

— TRT World (@trtworld) December 30, 2021