Το 1510 οι Πορτογάλοι εισέβαλλαν στην επαρχία Γκόα της Ινδίας και την κατέκτησαν. Από τότε και για 451 χρόνια, μέχρι το 1961 η Γκόα ήταν Πορτογαλική αποικία. Και οι αποικιοκράτες είναι σκληρή άνθρωποι που φέρονται ακόμη σκληρότερα στους ντόπιους.

Φέτος που συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από την ανεξαρτησία της Γκόα από την Πορτογαλία, κάποιοι αποφάσισαν να στήσουν ένα άγαλμα του Ρονάλντο στο χρώμα του χρυσού που ζυγίζει μισό τόνο, σε κεντρικό σημείο της περιοχής.

Από τη μια όμως έστηναν το άγαλμα και από την άλλη γύρω γύρω είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που κρατούσε μαύρες σημαίες για να διαμαρτυρηθεί. Μάλιστα η Γκόα χαρακτηρίζεται και σαν «ποδοσφαιρομάνα» της Ινδίας αφού όλοι εκεί λατρεύουν το ποδόσφαιρο.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021