Αυτό που συνέβη λίγο πριν προσγειωθεί η πτήση της Delta Airlines, αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού. Μια γυναίκα με κατεβασμένη μάσκα, σηκώθηκε από τη θέση της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος 80χρονου που δεν φορούσε μάσκα επειδή εκείνη την ώρα έτρωγε.

Οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα καμπίνας είδαν έκπληκτοι τη γυναίκα (με την κατεβασμένη μάσκα) σε έξαλλη κατάσταση να βρίζει τον ηλικιωμένο και να του κάνει παρατηρήσεις επειδή δεν φορούσε μάσκα.

Εκείνος με την μπουκιά στο στόμα ακόμη, μάταια προσπαθεί να της εξηγήσει ότι έβγαλε τη μάσκα του επειδή έτρωγε. Κουβέντα στην κουβέντα η κατάσταση ξέφυγε με τη γυναίκα να ουρλιάζει και τον άνδρα να την αποκαλεί «Karen».

«Karen» στην αργκό αποκαλούν όσες γυναίκες φωνάζουν, χτυπιούνται μόνες τους και βιαιοπραγούν. Βέβαια μετά, ο ηλικιωμένος συνεχίζει και εκείνος να βρίζει και αποκαλεί τη γυναίκα «bitch». Τι ήταν να το ακούσει αυτό. Ποιος είδε το θεό και δεν τον φοβήθηκε. Η γυναίκα σε κατάσταση αμόκ, του ορμάει, τον χαστουκίζει και στη συνέχει τον φτύνει.

Τελικά έπεσαν επάνω της οι αεροσυνοδοί και με τα πολλά κατάφεραν να την απομακρύνουν από τον ηλικιωμένο. Στο μεταξύ είχαν ειδοποιηθεί και οι αρχές και επειδή η πρόκληση φασαρίας σε αεροπλάνο είναι ομοσπονδιακό αδίκημα, μόλις το σκάφος προσγειώθηκε άνδρες του FBI συνέλαβαν την γυναίκα. Τώρα κινδυνεύει με ποινικές κυρώσεις και χρηματικό πρόστιμο που φτάνει μέχρι και τα 37.000 δολάρια.

Η ίδια η εταιρία μάλιστα αναγκάστηκε να εκδώσει σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Για καταστάσεις σαν αυτές είναι σπάνιες για τη συντριπτική πλειοψηφία των πελατών μας και τη Delta είναι μηδενική η ανοχή, τόσο για απείθαρχη συμπεριφορά στα αεροδρόμιά μας όσο και στα αεροσκάφη μας»

The #Karens have OFFICIALLY LOST IT and going #CovidCrazy 🤦🏼‍♀️when you can get an 80 year old white man to refer to you as a “#Karen”, then ahh. You my friend have earned every definition of the word🥴.. and what’s with the double standard? Hitting and spitting?!!! 🤬 pic.twitter.com/lGRruFVAfX

— weseeyoukaren (@weseeyoukaren) December 24, 2021