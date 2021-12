Για τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα την Καλιφόρνια φαίνεται να οδεύει ο ακροδεξιός πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς ο οποίος σύμφωνα με τα αυστριακά Μέσα Ενημέρωσης φέρεται να προορίζεται για να αναλάβει διευθυντική θέση στη Silicon Valley όπου εδρεύουν μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την καινοτομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Kronen Zeitung», ο παραιτηθείς καγκελάριος φέρεται να έχει ήδη υπογράψει σύμβαση στον ιδιωτικό τομέα και σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής και του διαδικτύου.

Διαβάστε επίσης: Σεμπάστιαν Κουρτς – Η πορεία και η νέα πτώση του «παιδιού – θαύματος» της αυστριακής πολιτικής

Διαβάστε επίσης: Αυστριακά ΜΜΕ – Ο Σεμπάστιαν Κουρτς αποσύρεται από την πολιτική ζωή

Ο Κούρτς απέφυγε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και περιορίστηκε να στειλει μέσω twitter τις χριστουγεννιάτικες ευχές του, στα αγγλικά: «Καλά Χριστούγεννα, χαλαρές διακοπές και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους σας!», έγραψε.

Merry #Christmas, relaxing holidays and a happy New Year to you all!

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) December 24, 2021