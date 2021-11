Επτά νεαρά κορίτσια ηλικίας 10-12 ετών πνίγηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε σε έναν ποταμό της Πολιτείας Τζιγκάουα, στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Τα κορίτσια επέστρεφαν στα σπίτια τους από την απέναντι όχθη του ποταμού Γκασάνια, στην περιφέρεια Αούγιο, αφού είχαν παραστεί σε μια θρησκευτική τελετή για τη γέννηση του προφήτη Μωάμεθ, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λαουάν Σιίσου.

Τρία από τα κορίτσια που επέβαιναν στη βάρκα σώθηκαν. Επειδή βιάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αποφάσισαν γύρω στα μεσάνυχτα να μπουν μόνες τους στη βάρκα που ήταν αγκυροβολημένη στην έρημη όχθη του ποταμού και να την οδηγήσουν απέναντι, εξήγησε ο Σιίσουο.

Seven girls drowned after a boat they were rowing across a river in northern Nigeria’s Jigawa state capsized, police said on Friday. Ten girls, aged between 10 and 12, were heading home late at night after a religious ceremony marking the birth of… https://t.co/6WvjD8ejC4

