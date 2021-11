Συγκλονισμένο παραμένει το Χόλιγουντ από την τραγωδία που έλαβε χώρα, στις 22 Οκτωβρίου, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε τη 42χρονη κινηματογραφίστρια, Χαλίνα Χάτσινς, κατά λάθος καθώς αγνοούσε ότι το όπλο που είχε για τις ανάγκες των σετ περιείχε αληθινές σφαίρες.

Αν και στην αρχή είχε θεωρηθεί υπεύθυνη για το κακό η Χάνα Γκουτιέρες και ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβ Χολς, τώρα κατηγορείται ο Άλεκ Μπάλντουιν.

Μάλιστα, σε συνέντευξη Τύπου η υπεύθυνη σεναρίου της ταινίας, Μέιμι Μίτσελ, ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον του ηθοποιού και τον κατηγόρησε ότι πυροβόλησε την Χαλίνα Χάτσινς χωρίς δικαιολογία.

«Την πυροβόλησε εσκεμμένα με ένα γεμάτο όπλο χωρίς δικαιολογία, παρόλο που η σκηνή που θα ακολουθούσε δεν περιλάμβανε πυροβολισμούς και δεν χρειαζόταν να οπλίσει», είπε και πρόσθεσε:

«Το να σημαδεύεις έναν άνθρωπο κατά μέτωπο είναι παραβίαση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εκείνη την ημέρα το πρωτόκολλο ασφαλείας αγνοήθηκε από όλα τα μέλη της παραγωγής.

«Είδα την κίνηση που έκανε ο Άλεκ με το όπλο προς την κάμερα. Κρατούσα στο αριστερό μου χέρι το σενάριο και έβγαλα το τηλέφωνο από την τσέπη μου για να τσεκάρω το γιλέκο και το πουκάμισό του. Ξαφνικά, άκουσα μια έκρηξη, έναν δυνατό, εκκωφαντικό πυροβολισμό. Έμεινα άναυδη, άκουσα κάποιον να θρηνεί, έστριψα το βλέμμα μου τότε προς τον σκηνοθέτη μου, που έπεσε προς τα πίσω και κρατούσε το στήθος του και μετά έστριψα προς τον Άλεκ και είδα την Χαλίνα να πέφτει στα αριστερά μου», περιέγραψε η Μέιμι Μίτσελ.

