Η υπόθεση του πυροβολισμού που οδήγησε στον θάνατο τη Χαλίνα Χάτσινς όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά αντίθετα υπάρχουν εξελίξεις με μήνυση κατά του Άλεκ Μπάλντουιν και άλλων.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο υπεύθυνος φωτισμού της ταινίας Rust, Σερτζ Σβετνόι κατέθεσε μήνυση εναντίον του Άλεκ Μπάλντουιν και άλλων παραγωγών της ταινίας, για αμέλεια που οδήγησε τελικά, σε θανατηφόρο ατύχημα, αλλά και τον τραυματισμό του σκηνοθέτη, Τζόελ Σούζα.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο ίδιος υπογραμμίζει ότι: «Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικές σφαίρες στο γύρισμα. Το ατύχημα μου προκάλεσε βαριά συναισθηματική δυσφορία που θα με κυνηγά για πάντα. Η σφαίρα παραλίγο να χτυπήσει κι εμένα. Εγώ της κρατούσα το κεφάλι, ενώ πέθαινε. Ήταν φίλη μου, είναι η ένατη ταινία που κάναμε μαζί και δέχτηκα να την αναλάβω για εκείνη, παρά τον χαμηλό μισθό».

Ο Σβετνόι σημειώνει ακόμα ότι κάποιες ημέρες πριν το τραγικό συμβάν, είχε προειδοποιήσει τους υπεύθυνους για τα όπλα, που ήταν παρατημένα παντού τριγύρω στο σετ.

Ανάμεσα στα μέλη της παραγωγής, κατά των οποίων κατέθεσε μήνυση ο Σβετνόι είναι ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβιντ Χολς, ο οποίος και έδωσε το όπλο στον ηθοποιό και η υπεύθυνη όπλων, Χάνα Ριντ. Μήνυση κατατέθηκε επίσης εναντίον 24 ακόμα συντελεστών της ταινίας. Μέχρι τώρα άλλες πληροφορίες, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο δικηγόρος του φωτιστή τόνισε σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Αυτό που συνέβη θα στοιχειώσει τον πελάτη μου για πάντα. Όπως μου περιέγραψε, ένιωσε ένα τρομακτικό βουητό σαν συμπιεσμένο αέρα από τα δεξιά του. Ένιωσε το μπαρούτι, σαν να τον χτυπά στην δεξιά πλευρά του προσώπου του. Τα γυαλιά του γδάρθηκαν και η ακοή του περιορίστηκε».

The head of lighting on the film “Rust” has sued over Alec Baldwin’s fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins. It is the first known lawsuit of what could be many stemming from the Oct. 21 shooting, which also injured “Rust” director Joel Souza. https://t.co/QceMJq3OXZ

— The Associated Press (@AP) November 10, 2021