Συγκλονιστική, ανεπανάλπτη, ονειρική. Σε ένα απίθανο παιχνίδι, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να «λυγίσει» το Νο2 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα και να προκριθεί στα ημιτελικά του WTA Finals.

Η ελληνίδα τενίστρια έδειξε τα… δόντια της και με μια απίθανη εμφάνιση «ξέρανε» το Νο 1 του ταμπλό και «έκοψε» εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Για να κλείσει το ματς χρειάστηκε ένα αβίαστο λάθος της Λευκορωσίδας, με το μπαλάκι να χτυπά στο φιλέ και να καταλήγει εκτός πλάγιας γραμμής.

Μόλις πήρε τον πόντο, η Σάκκαρη ύψωσε τα χέρια της και γύρισε προς το box της, όπου η ομάδα της είχε «τρελαθεί».

Τομ Χιλ, Γιάννης Στεργίου, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αλλά και η μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική πρόκριση της ελληνίδας τενίστριας.

UNBELIEVABLE 🌟

🇬🇷 @mariasakkari fights her way into the semifinals after an incredible match. She defeats Sabalenka 7-6, 6-7, 6-3. 👏 #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/WxrIztPr5A

— wta (@WTA) November 16, 2021