Η απογραφή έχει ξεκινήσει αλλά όπως φαίνεται κάποιοι έχουν γίνει αρνητές και σε αυτήν την διαδικασία. Η είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παίρνουν «φωτιά» και τα χιουμοριστικά σχόλια κυριαρχούν. Βέβαια δεν λείπουν και εκείνα τα tweets που σχολιάζουν γενικά την έναρξη της διαδικασίας απογραφής.

Τα tweets εμπνέονται από ταινίες και σειρές όλων των ειδών και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικά.

The shining of population census…. #απογραφη_movies pic.twitter.com/pHyCj0Ne2L

Let me in#απογραφη_movies pic.twitter.com/JAd4gBOJ8j

