Με επίσημη ανακοίνωση η Αλ Σαντ έκανε γνωστό πως οι Μπλαουγκράνα έσπασαν τη ρήτρα του 41χρονου τεχνικού της Τσάβι, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει η ομάδα από την Ντόχα, ο Τσάβι είχε γνωστοποιήσει στο σύλλογο πως τα είχε βρει σε όλα με την Μπαρτσελόνα, η οποία είχε στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι δυο πλευρές έχουν ήδη υπογράψει συμβόλαιο έως το 2024, με τον ισπανό θρύλο του συλλόγου να αναμένεται να παρουσιαστεί στο «Καμπ Νόου» από τον Ζουάν Λαπόρτα μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 41χρονος θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στη μισητή συμπολίτισσα Εσπανιόλ στις 20/11.

Αναλυτικά όσα αναφέρει και η ανακοίνωση της Αλ Σαντ:

«Ο σύλλογος συμφωνεί για τη μετακίνηση του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα μετά την πληρωμή της ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιο. Ο Τσάβι αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της Αλ Σαντ. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα εποχή» αναφέρουν οι Καταριανοί.

Xavi to Barcelona, confirmed and here we go! Official statement from Al-Sadd on the agreement completed with Barça. Xavi is back and he’s the new manager. 🔵🔴 #FCB #Xavi pic.twitter.com/fUdSxjbua4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021