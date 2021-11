Όλα έτοιμα για τον μεγάλο… γάμο! Η επιστροφή του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα είναι προ των πυλών.

Παρότι η Μπαρτσελόνα έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον Ισπανό, η Αλ Σαντ δεν έχει δώσει ακόμα το οριστικό «οκ». Ωστόσο φαίνεται πως αυτό δεν θα αργήσει, καθώς αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» βρίσκονται στο Κατάρ για να τελειώσουν την υπόθεση.

Οι Ματέου Αλεμάνι και Ραφαέλ Γιούστε είναι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Αλ Σαντ και συζητάνε για να τελειώσουν τα πάντα και να φέρουν μαζί τους τον 41χρονο στη Βαρκελώνη, με τα Μέσα της Καταλονίας να μιλάνε για σίγουρο deal.

Barcelona are set to complete the agreement with Xavi and Al-Sadd, confirmed. It’s matter of time.

Meeting ongoing as revealed by @EduPolo on Mundo Deportivo with exclusive pic. 📸 #FCB

Here’s Alemany with Yuste and Xavi agents in the stadium where Al-Sadd are prepared to play. pic.twitter.com/5kh5SDAWuC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2021