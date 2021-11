Τα πάνω-κάτω έχουν έρθει τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση του Τσάβι στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα.

Οι εκπρόσωποι της Μπαρτσελόνα βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες στο Κατάρ για να τελειώσουν την υπόθεση και να φέρουν στη Βαρκελώνη μαζί τους τον 41χρονο τεχνικό της Αλ Σαντ. Ο σύλλογος από το Κατάρ ωστόσο τοποθετήθηκε επίσημα και ανέφερε πως δεν πρόκειται να αφήσει τον Τσάβι να αποχωρήσει σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν.

Ωστόσο ο Τσάβι μίλησε δημοσίως και έκανε γνωστές τις προθέσεις του. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Είμαι θετικός. Ελπίζω όλα να λυθούν σύντομα. Όλοι ξέρουν τι θέλω, θα ήταν τρομερό να επέστρεφα στην Μπαρτσελόνα. Είμαι σε διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα τις τελευταίες ημέρες, αλλά όλα θα κριθούν μεταξύ των δύο ομάδων».

Xavi: “I don’t know what will happen. Let the clubs continue talking. I’m positive and that should be understood. You have to use common sense. I hope the situation is resolved soon” #FCB 🇪🇸

