Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ιταλία.

Το επίκεντρό του, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είναι 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Περούτζια.

Felt #earthquake (#terremoto) M4.9 strikes 90 km NE of #Perugia (#Italy) 7 min ago. Please report to: https://t.co/HGrFHqbA76 pic.twitter.com/rTVVaJRqX7

— EMSC (@LastQuake) October 29, 2021