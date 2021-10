Μετά από ένα «θρίλερ» στο «Ολντ Τράφορντ», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2 της Αταλάντα με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στα τελευταία λεπτά.

Μπορεί ο 36χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ να ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ωστόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο… comeback, είχε και ο Μπρούνο Φερνάντες. Αν και δεν κατάφερε να σκοράρει, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν καταλυτικός, με τα νούμερα του να το αποδεικνύουν.

Ο Φερνάντες μοίραζε χωρίς σταματημό στους συμπαίκτες του και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με οχτώ καθαρές δημιουργημένες ευκαιρίες. Τελευταία φορά που ένας ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ είχε φτάσει σε τέτοια επίδοση σε παιχνίδι Champions League ήταν τη σεζόν 2003/04.

8 – Bruno Fernandes created eight chances against Atalanta tonight, the most by a Manchester United player on record in a single Champions League game (since 2003-04). Ballin’. pic.twitter.com/C8i7IQro9v

— OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2021