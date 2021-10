Τι και αν βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ; Τι και αν όλα έδειχναν να της πηγαίνουν στραβά;

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να κάνει την τεράστια ανατροπή και να επικρατήσει της Αταλάντα με 3-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά -ποιος άλλος- ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τους «κόκκινους διαβόλους», καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε το νικητήριο γκολ.

Και αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ρονάλντο σκοράρει με τη Γιουνάιτεντ στο φετινό Champions League. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2007/08 που ο Ρονάλντο σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ.

Ένα σερί που κάνει τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ να… ονειρεύονται κούπα! Διότι, εκείνη τη σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Τσέλσι στα πέναλτι στον τελικό της Μόσχας!

3 – Cristiano Ronaldo has scored in three consecutive Champions League games for Manchester United for the second time, previously doing so in November 2007 en route to winning the trophy with the Red Devils. Inevitable. pic.twitter.com/eEYYnJpGV0

— OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2021