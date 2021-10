Φρενίτιδα προκάλεσε στα βρετανικά ΜΜΕ μία πινακίδα σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας όπου έχει τα σήμερα της σειράς- φαινόμενο του Netflix, «Squid Game».

Μάλιστα έγινε τόσο μεγάλο θέμα συζήτησης που έβγαλε μέχρι και η αστυνομία ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία αστειεύτηκε ότι μια πινακίδα σε έναν αυτοκινητόδρομο δεν θα κατευθύνει τους οδηγούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που έχει προκαλέσει αίσθηση παγκοσμίως.

Η πινακίδα, στη διασταύρωση 5 του αυτοκινητόδρομου Μ4 κοντά στο Slough, έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τα σύμβολα που εμφανίζονται στη σειρά.

Οι διερχόμενοι οδηγοί βλέπουν ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο και έναν κύκλο μαζί με ένα βέλος που υποδεικνύει την επόμενη έξοδο.

Γι’ αυτό και το τμήμα Thames Valley Road Policing θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με έναν χιουμοριστικό τρόπο.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ακολουθώντας αυτήν τη σήμανση δεν θα οδηγηθείτε στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Squid Game». Είναι απλώς οδηγίες για διαδρομές εκτροπής κατά τη διάρκεια των εργασιών του δρόμου. Ουφ!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό του τμήματος στο Twitter.

Evening all,

So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame

It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf

— TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021