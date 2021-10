Στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία στέκεται ένας βράχος που δεν μοιάζει με τους άλλους – σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει γεννήσει πολλαπλές θεωρίες συνωμοσίας.

Είναι γιγάντιος και βρίσκεται στην όαση Τάιμα.

Έχει ύψος που ξεπερνά τα εννιά μέτρα και πλάτος πάνω από 7,5 μέτρα, ενώ στην επιφάνειά του έχει χαραχτεί μια μορφή που θεωρείται ότι αναπαριστά έναν άνδρα καβάλα σε ένα άλογο.

Laser or erosion? Find out what caused the perfect split in Saudi Arabia’s Al Naslaa rock.

Όμως αυτό που ενθουσιάζει τα πλήθη δεν είναι η μορφή, αλλά το γεγονός ότι ο βράχος είναι κυριολεκτικά κομμένος στα δύο, σε μια εντελώς ευθεία γραμμή – λες και το έχει κάνει κάποιος εξωγήινος με λέιζερ.

Και φυσικά, αυτές είναι πάνω-κάτω και οι θεωρίες που έχει προκαλέσει η ύπαρξή του.

Μια ομάδα πιστών του υπερφυσικού υποστηρίζουν μάλιστα ότι το σκίσιμο του βράχου ενδεχομένως προκλήθηκε όταν ένας εξωγήινος έκανε λάθος «με το λέιζερ του σε κάποιο τυχαίο πλανήτη που βρήκε το είδος του και κατά λάθος έκοψε τον βράχο στα δύο».

Όμως, η γεωλόγος Τσέρι Λιούις τόνισε ότι το φαινόμενο είναι απολύτως φυσικό.

It Looks Like a Laser Cut But What Really Split the Ancient Al Naslaa Rock? https://t.co/uFhrB6oLCH pic.twitter.com/aXxnO1uXFO

— Ancient Origins (@ancientorigins) June 24, 2021