Οργή επικρατεί στον τουρκικό τύπο για τη φωτογραφία του υφυπουργού Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά με φόντο τα τουρκικά παράλια.

«Κατεχόμενο» τουρκικό έδαφος φτάνουν να χαρακτηρίζουν τις Οινούσσες, οι τουρκικές εφημερίδες δείχνοντας μεγάλη ενόχληση για τη φωτογραφία του κ. Χαρδαλιά στις Οινούσσες, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του σε νησιά του Αιγαίου για την άσκηση Παρμενίων.

«Η Ελλάδα έκανε άσκηση στο υπό κατοχή νησί μας» αναφέρει ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Sozcu, σχολιάζοντας πως ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς «πόζαρε με τη Σμύρνη να φαίνεται στο βάθος».

Σε ανάλογο παραλήρημα και η Γενί Σαφάκ, που μιλάει για επιστροφή της Ελλάδας σε προκλήσεις και «άσκηση κάτω από τη μύτη της Τουρκίας» εγκαλώντας τον Έλληνα υφυπουργό Άμυνας για «πόζες με φόντο τη Σμύρνη».

Yunanistan, Türk toprağı olan Koyun Adası’nda tatbikat yaptı. Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, adada arkasında İzmir görünecek şekilde poz vererek bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı: Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu. Her yerdeyiz.

