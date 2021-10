Παίκτης της Ίντερ αναμένεται να είναι από το 2022 και έπειτα ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας του Άγιαξ, Αντρέ Ονάνα.

Ο 25χρονος γκολκίπερ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον «Αίαντα» καθώς όπως είχε αναφέρει και η ομάδα, δεν φαινόταν να είναι προτεραιότητα για εκείνον η παραμονή στην Ολλανδία.

Έτσι λοιπόν, ο Ονάνα, είχε έρθει σε συμφωνία με την Ίντερ το καλοκαίρι που μας πέρασε και σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με το νέο έτος θα γίνει κάτοικος Μιλάνο.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν υπογράψει ακόμα συμβόλαιο, ωστόσο η συμφωνία είναι δεδομένη και για αυτόν τον λόγο φαίνεται πως αποσύρθηκαν από την υπόθεση, τόσο η Μαρσέιγ, όσο και η Νις.

Inter have reached a verbal agreement with André Onana since last July. He’s ready to join as free agent in 2022. Contract NOT signed yet but at final stages. That’s why OL and Nice talks collapsed. 🔵🇨🇲 #Inter

Inter wanr Onana as new goalkeeper – Leno was never an option. #AFC pic.twitter.com/JYfanmIWTd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2021